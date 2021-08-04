RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:12

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:традиционно престарелых родителей содержали их дети, тогда родители и пожинали плоды своего воспитания.


Отношение родителей и детей - это их личный вопрос. Однако человек всю жизнь платил отчисления на пенсию, причем замечу немалые отчисления. ЕСВ раньше был 37% от зарплаты, до этого еще больше, только с недавних пор стало 22%. Если человек платил за свою пенсию, он имеет право её получать. И не не 2200 грн, а хотя-бы 500 долларов.
...

Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
_hunter
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:17

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  _hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:26

...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.
Це називається "зубажіння".
pvol69
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:32

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Оно-то вроде да. Но если вспомнить, что всю жизнь человек не на пенсию отчисления платил -- а на содержание пенсионеров того времени. Да через те же доллары пересчитать взносы времен совка да последующих 90-х. Эти "отчисленные" деньжищщи покажутся не такими уж и громадными...
из-за инфляции солидарная пенсионная система бессмысленна. У родителей в 1996 зарплаты были около 130 грн. Не знаю какие тогда были отчисления в пф, но даже з/п 130 грн "на жизнь" не сильно хватало. Пришлось продать авто и в остальном ужаться.

Ну, накопительная система при кратных девалах тоже себя не слишком хорошо чувствует...
Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках. И даже при паритете возникает вопрос "а чего я того парня кормить должен -- может я себе лучше буду откладывать???". А если еще и исход заробитчан наблюдается -- вообще швах.
_hunter
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53

  pvol69 написав:...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.
Це називається "зубажіння".


202 автомобиля на 1000 населения - это значит, что всего 20% граждан владеет автомобилем.

Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан.

Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.

В 2011 году чтобы купить ланос нужно было заплатить сумму которой хватило бы на 70 лет отопления...

Стоимость автомобиля сейчас соответствет стоимости отопления на 1-2 года, тем не менее 80% людей даже такую цену не могут себе позволить.

Что касается недостатка мест на парковках - в этом вина профнепригодных чиновников, которые давали разрешение на стройки не предусмотрев парковочные места. Но судя по всему никто за это отвечать не будет.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 26.06.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:35

  Цитрин написав:
  pvol69 написав:...і саме тому всі дороги забиті автомобілями, а вільне місце в містах - новобудовами.
Це називається "зубажіння".


всего 20% граждан владеет автомобилем.
Для сравнения в США автомобилем владеет 80% граждан.
Такое низкое число владельцев автомобилей, несмотря на современную гораздо большую доступность автомобилей (благодаря современным технологиям), еще раз подтверждает что людям не хватает денег на еду.

Дивний висновок.
Особисто я, наприклад, можу собі придбати авто, і не одне, а кілька, але ж воно мені зовсім не треба. І той факт, що я не маю власного авто, ніяк не впливає на їжу :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 19.02.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:11

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  _hunter написав:Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках.
Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)
Джон
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:25

  Джон написав:
  _hunter написав:Основная проблема с "солидарками": они хорошо работают только на сильнорастущих экономиках.
Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)

Если под рукой есть такое простое решение -- пенсионная система вообще не вопрос -- можно хоть просто деньги из бюджета раздавать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:34

  Striker написав:
  safonovstanislav написав:Зачем тогда расходовать столько коммунальных услуг? Почему бы не взять в аренду жильё поскромнее и тратить меньше воды и электричества?

1. Зачем брать в аренду, если есть своё?

Зачем писать, что не хватает на еду, если есть своё жильё?
Ещё напишите, что купили машину, теперь не хватает денег на лобстеров в ресторане
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 10.05.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:37

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  finuser382 написав:Зарплаты в стране- в полном соответствии с производительностью труда
будьте проще и поясните - например почему охранник или продавец в супермаркете Польши имеет раза в 4 больше чем в Украине при той же продолжительности работы? Это я про такие страны как Германия не вспоминаю... там что охранник дубинкой больше машет а кассир сильнее по кнопкам пальцами стучит? Не надо сказки про "производительность труда" ..
  _hunter написав:Если под рукой есть такое простое решение
..
простое не значить легкое.
  _hunter написав:можно хоть просто деньги из бюджета раздавать
вы я так понимаю считаете что и пенсии сами на почте появляются каждый месяц ?
Джон
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, sopkotomhu і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз
R2 » Сер 04 сер, 2021 20:23
2 240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 16:59
Rainbow
Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
R2 » Сер 04 сер, 2021 17:15
7 465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 16:26
_hunter
В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози...
R2 » Чет 05 сер, 2021 14:02
6 203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 15:43
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.