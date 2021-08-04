В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Додано: Чет 05 сер, 2021 16:41

_hunter написав: Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем. Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем.

Если нет внутреннего рынка, то продавать на внешних не получится. На внешних есть свои производители и много желающих продавать, там конкуренция за качество и квоты. А для качества нужны хорошие специалисты, нужна инфраструктура, оборудование, логистика, сырье и т.д. и т.п. Короче нужно все то, что появляется только когда начинает работать внутренний рынок.Пытаться продавать на внешних рынках - это примерно тоже самое, что не идти в школу и сразу пытаться поступить на физфак чтобы стать физиком... Поступить может и получится, но физиком стать без школьного образования врядли.Также и с внешними рынками - без внутреннего на них зайти может и получится если демпинговать и приплачивать, но развивать экономику на этом никак не выйдет.Ну можно ввалить кучу бабла в какое-то предприятие, организовать экспорт. Но это себя даже не окупит. Все это быстро развалится и прийдет в негодность. Если Вы живете среди нищеты, то и сами будете нищетой, пусть даже в чем-то и богаче окружающих.Без внутреннего рынка максимум что получится - это какое-то подобие Африки, где народ вкалывает за копейки добывая дорогие полезные ископаемые на экспорт и ничего с этого не имеет.