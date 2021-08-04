В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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_hunter написав:Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем.
Если нет внутреннего рынка, то продавать на внешних не получится. На внешних есть свои производители и много желающих продавать, там конкуренция за качество и квоты. А для качества нужны хорошие специалисты, нужна инфраструктура, оборудование, логистика, сырье и т.д. и т.п. Короче нужно все то, что появляется только когда начинает работать внутренний рынок.
Пытаться продавать на внешних рынках - это примерно тоже самое, что не идти в школу и сразу пытаться поступить на физфак чтобы стать физиком... Поступить может и получится, но физиком стать без школьного образования врядли.
Также и с внешними рынками - без внутреннего на них зайти может и получится если демпинговать и приплачивать, но развивать экономику на этом никак не выйдет.
Ну можно ввалить кучу бабла в какое-то предприятие, организовать экспорт. Но это себя даже не окупит. Все это быстро развалится и прийдет в негодность. Если Вы живете среди нищеты, то и сами будете нищетой, пусть даже в чем-то и богаче окружающих.
Без внутреннего рынка максимум что получится - это какое-то подобие Африки, где народ вкалывает за копейки добывая дорогие полезные ископаемые на экспорт и ничего с этого не имеет.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 16:53, всього редагувалось 4 разів.
Джон написав:Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)
Если под рукой есть такое простое решение -- пенсионная система вообще не вопрос -- можно хоть просто деньги из бюджета раздавать
вы я так понимаю считаете что и пенсии сами на почте появляются каждый месяц ?
Поясню: если у нас "под рукой" есть така волшебная палка-выручалка, что "по щелчку пальцев" -- оп -- и доход на ровном месте вырос -- да: пенсии на почте сами будут телепортироваться каждый месяц
safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно
Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем.
Если нет внутреннего рынка, то продавать на внешних не получится. На внешних есть свои производители и много желающих продавать, там конкуренция за качество и квоты. А для качества нужны хорошие специалисты, нужна инфраструктура, оборудование, логистика, сырье и т.д. и т.п. Короче нужно все то, что появляется только когда начинает работать внутренний рынок. А откуда появится внутренний рынок -- если _все_ (вот вообще все) импортировать дешевле?
Striker написав:... А реальные зарплаты в Днепре, где я живу - 8-10к у простого рабочего...
Нет у нас таких зарплат в Днепре. Уборщицы получают 100 грн/час при полной занятости 8 часов/5 дней. Если на неполную ставку, то грн/час будет больше. Это 15 000 - 20 000 грн/месяц. Зарплата няни для ребёнка - 1000 грн за 12 часов.
8-10к - это разве что у офисных клерков, профессиональных марафонцев по просмотру сериалов и разминированию минных полей в игре сапёр
Рабочие за станками, строители, электрики, сантехники и т. д - меньше $1000 в месяц не получают, кроме самых безалаберных, сидящих на ставке какого-нибудь завода, где, кроме бухать, ничего делать не требуют
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 05 сер, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А откуда появится внутренний рынок -- если _все_ (вот вообще все) импортировать дешевле?
А это каждая страна по своему решает. У каждой страны есть свои возможности. Где-то есть дешевые энергоресурсы, за счет которых выгоднее производства на месте строить, а не везти товары из-за границы, где-то есть хорошее образование и технические специалисты, где-то живут международные финансовые воротилы, которые создают для своей страны удобные условия, где-то есть хорошие условия для сельского хозяйства и т.д и т.п. Каждая страна ищет свою нишу, тут уж кто как устроится.
Но энергоресурсы, полезные ископаемые и сырье - это сладкая приманка для агрессивных игроков, обладая ими можно легко стать чьим-то сырьевым придатком. Вариант не очень
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:09, всього редагувалось 2 разів.
safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно
Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф.
Сказки про низкие налоги в Европе можете рассказывать тем, кто не в курсе реальной ситуации. В Польше ещё по божески. По сравнению с Украиной, только 3 шкуры дерут, а не 8 шкур, как в "более цивилизованных" странах Европы