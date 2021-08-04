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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:41

  _hunter написав:Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем.


Если нет внутреннего рынка, то продавать на внешних не получится. На внешних есть свои производители и много желающих продавать, там конкуренция за качество и квоты. А для качества нужны хорошие специалисты, нужна инфраструктура, оборудование, логистика, сырье и т.д. и т.п. Короче нужно все то, что появляется только когда начинает работать внутренний рынок. :wink:

Пытаться продавать на внешних рынках - это примерно тоже самое, что не идти в школу и сразу пытаться поступить на физфак чтобы стать физиком... Поступить может и получится, но физиком стать без школьного образования врядли.

Также и с внешними рынками - без внутреннего на них зайти может и получится если демпинговать и приплачивать, но развивать экономику на этом никак не выйдет.

Ну можно ввалить кучу бабла в какое-то предприятие, организовать экспорт. Но это себя даже не окупит. Все это быстро развалится и прийдет в негодность. Если Вы живете среди нищеты, то и сами будете нищетой, пусть даже в чем-то и богаче окружающих.

Без внутреннего рынка максимум что получится - это какое-то подобие Африки, где народ вкалывает за копейки добывая дорогие полезные ископаемые на экспорт и ничего с этого не имеет. :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 16:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:43

  Джон написав:
  _hunter написав:
  Джон написав:Решение вопроса простое.. нужен уровень дохода в стране такой, что бы в нее стали ехать заробитчане с других стран. Тогда солидарка заработает.. Но зарплаты в стране на таком уровне что даже негры с Африки таких регионов как Сомали как то не того... не смотрят в их сторону)

Если под рукой есть такое простое решение -- пенсионная система вообще не вопрос -- можно хоть просто деньги из бюджета раздавать :lol:

вы я так понимаю считаете что и пенсии сами на почте появляются каждый месяц ?

Поясню: если у нас "под рукой" есть така волшебная палка-выручалка, что "по щелчку пальцев" -- оп -- и доход на ровном месте вырос -- да: пенсии на почте сами будут телепортироваться каждый месяц :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:56

  safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно


Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:56

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Наблюдается какая-то странная зацикленность на местном рынке... Продавать, если что, можно и на вшешнем.


Если нет внутреннего рынка, то продавать на внешних не получится. На внешних есть свои производители и много желающих продавать, там конкуренция за качество и квоты. А для качества нужны хорошие специалисты, нужна инфраструктура, оборудование, логистика, сырье и т.д. и т.п. Короче нужно все то, что появляется только когда начинает работать внутренний рынок. :wink:
А откуда появится внутренний рынок -- если _все_ (вот вообще все) импортировать дешевле?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:01

  Striker написав:... А реальные зарплаты в Днепре, где я живу - 8-10к у простого рабочего...

Нет у нас таких зарплат в Днепре.
Уборщицы получают 100 грн/час при полной занятости 8 часов/5 дней. Если на неполную ставку, то грн/час будет больше. Это 15 000 - 20 000 грн/месяц. Зарплата няни для ребёнка - 1000 грн за 12 часов.

8-10к - это разве что у офисных клерков, профессиональных марафонцев по просмотру сериалов и разминированию минных полей в игре сапёр

Рабочие за станками, строители, электрики, сантехники и т. д - меньше $1000 в месяц не получают, кроме самых безалаберных, сидящих на ставке какого-нибудь завода, где, кроме бухать, ничего делать не требуют
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 05 сер, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:03

  _hunter написав:А откуда появится внутренний рынок -- если _все_ (вот вообще все) импортировать дешевле?


А это каждая страна по своему решает. У каждой страны есть свои возможности. Где-то есть дешевые энергоресурсы, за счет которых выгоднее производства на месте строить, а не везти товары из-за границы, где-то есть хорошее образование и технические специалисты, где-то живут международные финансовые воротилы, которые создают для своей страны удобные условия, где-то есть хорошие условия для сельского хозяйства и т.д и т.п. Каждая страна ищет свою нишу, тут уж кто как устроится. :)

Но энергоресурсы, полезные ископаемые и сырье - это сладкая приманка для агрессивных игроков, обладая ими можно легко стать чьим-то сырьевым придатком. Вариант не очень :D
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:05

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги,
я не говорю про налоги , я говорю про зарплату "на руки"... после выплаты налогов. В среднем продавец Украина это на руки 7000/10000 грн, Польша - +/- 21 000 грн.. Почему?
  safonovstanislav написав:питаться худшей едой, ездить на худших машинах.
я хз про Францию.. но в Польше продукты по цене почти аналогичны нашим.. цены на жилье покупка.. смотря где, разные но тоже различий в 5-10 раз точно нет.
Взял известный всем ОЛХ только польский вот цены на квартиры в Кракове - приблизительно как наш областной центр по уровню города ..
https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/sprzedaz/krakow/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc
Что то не видно большой разницы.. а местами и дешевле...
И причем тут производительность труда??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:08

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  safonovstanislav написав:20 000 грн/месяц.
дайте ссылку на вакансию где уборщица на руки 20 000 получает при работе 8/5...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:14

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А откуда появится внутренний рынок -- если _все_ (вот вообще все) импортировать дешевле?


А это каждая страна по своему решает. У каждой страны есть свои возможности. ...

Снова фантастическое решение a-la Джон. Что "каждой стране" мешает таким же образом с внешними рынками порешать? -- взять и начать производить высоко-конкурентный продук -- да ище и "дешево и много"? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:16

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно


Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф.
Сказки про низкие налоги в Европе можете рассказывать тем, кто не в курсе реальной ситуации.
В Польше ещё по божески. По сравнению с Украиной, только 3 шкуры дерут, а не 8 шкур, как в "более цивилизованных" странах Европы
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