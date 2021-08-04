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В Україні майже 15% населення
не вистачає грошей навіть...

В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19

  Джон написав:
  safonovstanislav написав:20 000 грн/месяц.
дайте ссылку на вакансию где уборщица на руки 20 000 получает при работе 8/5...

Потому эти уборщицы и валят жопотерками в Италии. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19

  safonovstanislav написав:Нет у нас таких зарплат в Днепре.
Уборщицы получают 100 грн/час при полной занятости 8 часов/5 дней. Если на неполную ставку, то грн/час будет больше. Это 15 000 - 20 000 грн/месяц. Зарплата няни для ребёнка - 1000 грн за 12 часов.

8-10к - это разве что у офисных клерков, профессиональных марафонцев по просмотру сериалов и разминированию минных полей в игре сапёр

Рабочие за станками, строители, электрики, сантехники и т. д - меньше $1000 в месяц не получают, кроме самых безалаберных, сидящих на ставке какого-нибудь завода, где, кроме бухать, ничего делать не требуют

Вот это бред. :lol:
Для справки - электрик в Днепрводоканале по максимальному 6-му разряду - ставка 63.81 грн в час грязными, в месяц со всеми плюшками (за выслугу лет + премия) получается около 11-11.5к чистыми. И поверьте, за эти деньги там надо работать, а не сидеть.
Хороший специалист, типа наладчик электрооборудования, на фабрике Liberta в Днепре на руки около 14к с ночными сменами. Это цифры не с потолка, как у Вас, а реальные. Позвоните сами в отдел кадров Днепрводоканала и узнайте тарифы, могу дать номер.
100 грн/час у уборщицы. :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:22

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

  _hunter написав:ова фантастическое решение a-la Джон. Что "каждой стране" мешает таким же образом с внешними рынками


Да ничего фантастического. Все что для этого нужно - искренний интерес, желание руководства и отсутствие внешнего управления. Всё остальное само приложится. Да даже с внешним управлением - было бы желание руководства, пропетляет и под внешним управлением и под прессом шантажа найдет пути вытянуть страну. А если этого нет, то не поможет ничего и никакие деньги впрок не пойдут.

В любой ситуации можно найти решение, было бы желание.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:31, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25

Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.

safonovstanislav написав:
  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно


Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф.
Сказки про низкие налоги в Европе можете рассказывать тем, кто не в курсе реальной ситуации.
В Польше ещё по божески. По сравнению с Украиной, только 3 шкуры дерут, а не 8 шкур, как в "более цивилизованных" странах Европы
Если брать средневзвешенно, то налоги что у нас, что в Европе примерно на одном уровне. Правда, у нас они могут быть ниже примерно вдвое благодаря серым ЗП, оформлением ФОПами с упрощённой, "бизнесу" без какого либо оформления типа перекупов на ОЛХ. Если же сравнивать простого официально оформленного работника тут, то его налоговая нагрузка +/- такая же, как в любой европейской стране или США/Канаде для человека со средними доходами.
Если не углубляться в их систему налогообложения поначалу может показаться, что якобы налоги намного больше - но там есть море вариантов всяких налоговых скидок и компенсаций, в зависимости от численности, состава семьи и доходов членов семьи, отчислений в пенсионные фонды и проч.
Потому, если не имеете представления о предмете, не надо других вводить в заблуждение, вы ж никогда не были налоговым резидентом ни в ЕС, ни в Канаде, ни в США, и даже не жили там долгое время, не как турист, не так ведь?
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:30

  Джон написав:
  safonovstanislav написав:20 000 грн/месяц.
дайте ссылку на вакансию где уборщица на руки 20 000 получает при работе 8/5...

В вакансиях - хотелки работодателей, за которые никого они не наймут. Я пишу о реальных зарплатах, которые приходится платить знакомым своему домашнему персоналу и офисным убрщицам. Реальные затраты там ещё выше, т. к. периодические бонусы, подарки на праздники и т. д.
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