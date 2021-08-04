В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25

safonovstanislav написав: Цитрин написав: safonovstanislav написав: Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно Всё проще. Там больше налоги, которые накладываются сами на себя многократно



Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф. Нет. Налоги там меньше, особенно для тех кто мало зарабатывает. В этом и заключается ответ на вопрос почему. Почему налоги меньше? Потому что меньше бюджет разворовывают. Например в Польше нет такой коррупции как зеленый тариф. Сказки про низкие налоги в Европе можете рассказывать тем, кто не в курсе реальной ситуации.

В Польше ещё по божески. По сравнению с Украиной, только 3 шкуры дерут, а не 8 шкур, как в "более цивилизованных" странах Европы Сказки про низкие налоги в Европе можете рассказывать тем, кто не в курсе реальной ситуации.В Польше ещё по божески. По сравнению с Украиной, только 3 шкуры дерут, а не 8 шкур, как в "более цивилизованных" странах Европы

Если брать средневзвешенно, то налоги что у нас, что в Европе примерно на одном уровне. Правда, у нас они могут быть ниже примерно вдвое благодаря серым ЗП, оформлением ФОПами с упрощённой, "бизнесу" без какого либо оформления типа перекупов на ОЛХ. Если же сравнивать простого официально оформленного работника тут, то его налоговая нагрузка +/- такая же, как в любой европейской стране или США/Канаде для человека со средними доходами.Если не углубляться в их систему налогообложения поначалу может показаться, что якобы налоги намного больше - но там есть море вариантов всяких налоговых скидок и компенсаций, в зависимости от численности, состава семьи и доходов членов семьи, отчислений в пенсионные фонды и проч.Потому, если не имеете представления о предмете, не надо других вводить в заблуждение, вы ж никогда не были налоговым резидентом ни в ЕС, ни в Канаде, ни в США, и даже не жили там долгое время, не как турист, не так ведь?