Потому эти уборщицы и валят жопотерками в Италии.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Вот это бред.
Для справки - электрик в Днепрводоканале по максимальному 6-му разряду - ставка 63.81 грн в час грязными, в месяц со всеми плюшками (за выслугу лет + премия) получается около 11-11.5к чистыми. И поверьте, за эти деньги там надо работать, а не сидеть.
Хороший специалист, типа наладчик электрооборудования, на фабрике Liberta в Днепре на руки около 14к с ночными сменами. Это цифры не с потолка, как у Вас, а реальные. Позвоните сами в отдел кадров Днепрводоканала и узнайте тарифы, могу дать номер.
100 грн/час у уборщицы.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:22
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Да ничего фантастического. Все что для этого нужно - искренний интерес, желание руководства и отсутствие внешнего управления. Всё остальное само приложится. Да даже с внешним управлением - было бы желание руководства, пропетляет и под внешним управлением и под прессом шантажа найдет пути вытянуть страну. А если этого нет, то не поможет ничего и никакие деньги впрок не пойдут.
В любой ситуации можно найти решение, было бы желание.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 17:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Если брать средневзвешенно, то налоги что у нас, что в Европе примерно на одном уровне. Правда, у нас они могут быть ниже примерно вдвое благодаря серым ЗП, оформлением ФОПами с упрощённой, "бизнесу" без какого либо оформления типа перекупов на ОЛХ. Если же сравнивать простого официально оформленного работника тут, то его налоговая нагрузка +/- такая же, как в любой европейской стране или США/Канаде для человека со средними доходами.
Если не углубляться в их систему налогообложения поначалу может показаться, что якобы налоги намного больше - но там есть море вариантов всяких налоговых скидок и компенсаций, в зависимости от численности, состава семьи и доходов членов семьи, отчислений в пенсионные фонды и проч.
Потому, если не имеете представления о предмете, не надо других вводить в заблуждение, вы ж никогда не были налоговым резидентом ни в ЕС, ни в Канаде, ни в США, и даже не жили там долгое время, не как турист, не так ведь?
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:30
В вакансиях - хотелки работодателей, за которые никого они не наймут. Я пишу о реальных зарплатах, которые приходится платить знакомым своему домашнему персоналу и офисным убрщицам. Реальные затраты там ещё выше, т. к. периодические бонусы, подарки на праздники и т. д.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, sopkotomhu і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|