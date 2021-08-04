Потому эти уборщицы и валят жопотерками в Италии.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:19
Вот это бред.
Для справки - электрик в Днепрводоканале по максимальному 6-му разряду - ставка 63.81 грн в час грязными, в месяц со всеми плюшками (за выслугу лет + премия) получается около 11-11.5к чистыми. И поверьте, за эти деньги там надо работать, а не сидеть.
Хороший специалист, типа наладчик электрооборудования, на фабрике Liberta в Днепре на руки около 14к с ночными сменами. Это цифры не с потолка, как у Вас, а реальные. Позвоните сами в отдел кадров Днепрводоканала и узнайте тарифы, могу дать номер.
100 грн/час у уборщицы.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:22
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Да ничего фантастического. Все что для этого нужно - искренний интерес, желание руководства и отсутствие внешнего управления. Всё остальное само приложится. Да даже с внешним управлением - было бы желание руководства, пропетляет и под внешним управлением и найдет пути вытянуть страну. А если этого нет, то не поможет ничего и никакие деньги впрок не пойдут.
В любой ситуации можно найти решение, было бы желание.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 05 сер, 2021 18:31, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Если брать средневзвешенно, то налоги что у нас, что в Европе примерно на одном уровне. Правда, у нас они могут быть ниже примерно вдвое благодаря серым ЗП, оформлением ФОПами с упрощённой, "бизнесу" без какого либо оформления типа перекупов на ОЛХ. Если же сравнивать простого официально оформленного работника тут, то его налоговая нагрузка +/- такая же, как в любой европейской стране или США/Канаде для человека со средними доходами.
Если не углубляться в их систему налогообложения поначалу может показаться, что якобы налоги намного больше - но там есть море вариантов всяких налоговых скидок и компенсаций, в зависимости от численности, состава семьи и доходов членов семьи, отчислений в пенсионные фонды и проч.
Потому, если не имеете представления о предмете, не надо других вводить в заблуждение, вы ж никогда не были налоговым резидентом ни в ЕС, ни в Канаде, ни в США, и даже не жили там долгое время, не как турист, не так ведь?
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:30
В вакансиях - хотелки работодателей, за которые никого они не наймут. Я пишу о реальных зарплатах, которые приходится платить знакомым своему домашнему персоналу и офисным убрщицам. Реальные затраты там ещё выше, т. к. периодические бонусы, подарки на праздники и т. д.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:33
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
да так но тогда почему зарплата меньше? Почему у нас уборщица, охранник или там продавец имеет в 3-4 раза меньше чем в соседней стране? Цены на продукты не ниже а местами и выше, жилье если сравнить не с Польшей а Болгарией (не курортные зоны) то и дороже.. коммуналка почти на уровне соседних стран ЕС.. авто.. 15 летний Ланос в Польше 600 евро у нас 3000+ тысячи например.. Почему тогда зарплата меньше?
PS У меня есть только один ответ - разница в оплате идет в карман казнокраду и олигарху. И всякие рассказы про "производительность труда" тут не причем.. как и кто ее меряет производительность то..
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:37
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
Зарплаты сферы обслуживания отображают в первую очередь уровень покупательной способности других отраслей. Потому да, водитель трамвая и тут и там делает одинаковое количество поездок, кассир пробивает то же количество товаров и обслуживает столько же посетителей, но пассажиры вполне могут оплатить в разы более дорогой проезд, в котором заложены бОльшие ЗП водителей, и более дорогие товары, где заложены более высокие зарплаты персонала.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:39
Конечно валят. Это ж лайф хак работать в стране с большими зарплатами(в абсолютном выражении), а тратить деньги в стране с низкими ценами. В той же Болгарии вся Германия тусит всё лето. Т. к. самый последний разнорабочий с немецкой зарплатой может сидеть всё лето на алкооллинклюзеве в барах Болгарии
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:51
Re: В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть.
а зачем нужен более дорогой проезд? При более дешевом проезде остается больше денег у пассажира на другие покупки. Тот же водитель трамвая иногда и пассажиром бывает и тоже экономит на проезде, впрочем как и его родственники дети например.. И по факту при той же зарплате у водителя больше денег в кармане остается..и так во всем.. Ведь слесарю "дяде Васе" что бы повысить уровень жизни можно или поднять доход или уменьшить расходы.. коммуналку например, цены на продукты..
Вопрос даже не в этом.. вопрос в эквиваленте.. при почти одинаковых коммуналке/продуктах и пр.. при аналогичных обьемах работы.. з/п в Украине в + и более раз ниже чем в Польше...это факт. Может притчина еще дифференциации зарплат?
Судья в Польше где то 70 000 грн, судья в Украине более 120 000+ .. и так во всем.. зарплата у высших функционеров неоправданно высокие а на зарплату скажем так рядовому составу денег уже не)).
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:08
Во всех странах, фактические минимальные зарплаты привязаны к минимальной стоимости жизни. Это никак не изменить. Всегда будут люди, готовые работать за минимальные для выживания деньги
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