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В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:13
Джон
только монарха не хватало ко всему прочему, для полного алеса...
safonovstanislav написав:
Во всех странах, фактические минимальные зарплаты привязаны к минимальной стоимости жизни. Это никак не изменить. Всегда будут люди, готовые работать за минимальные для выживания деньги
Интересно, а сколько Вы сможете прожить на 6000 грн при нынешней коммуналке и ценах? Отопление после повышения наверно тысяч на 5 потянет, плюс 600 грн за электричество по 3.50. 200 грн за воду и канализацию. 200 грн квартплата.
Хватит вам того что останется на еду месяц прожить?
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Цитрин
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:27
Джон написав: Faceless написав:
но пассажиры вполне могут оплатить в разы более дорогой проезд, в котором заложены бОльшие ЗП водителей, и более дорогие товары
а зачем нужен более дорогой проезд? При более дешевом проезде остается больше денег у пассажира на другие покупки. Тот же водитель трамвая иногда и пассажиром бывает и тоже экономит на проезде, впрочем как и его родственники дети например.. И по факту при той же зарплате у водителя больше денег в кармане остается..и так во всем.. Ведь слесарю "дяде Васе" что бы повысить уровень жизни можно или поднять доход или уменьшить расходы.. коммуналку например, цены на продукты..
Вопрос даже не в этом.. вопрос в эквиваленте.. при почти одинаковых коммуналке/продуктах и пр.. при аналогичных обьемах работы.. з/п в Украине в + и более раз ниже чем в Польше...это факт. Может притчина еще дифференциации зарплат?
Судья в Польше где то 70 000 грн, судья в Украине более 120 000+ .. и так во всем.. зарплата у высших функционеров неоправданно высокие а на зарплату скажем так рядовому составу денег уже не)).
Дифференциация ЗП тут ни при чем, хотя у нас намного больше разброс в уровне доходов, чем во многих странах ЕС, но это особенность конкретно тех стран. В мире хватает развитых стран с высоким уровнем доходов где разброс не меньше.
При чем тут "зачем более дорогой проезд"? Это рынок.
В ЕС/США и проч намного дороже стоит сам труд, время работника. Но это скорее не причина, а следствие того, что там вращается намного больше капитала, а это и производительность в реальном секторе, и смысл вкладывать в капиталовооруженность, и бОльшие доходы в финансовом секторе, и в свою очередь опять удорожает стоимость времени работника. А вовсе не в том, сколько где получают судьи.
И тем более тут нет месту "понизим цены, и поэтому понизим ЗП". Вся мировая экономика строится на обратном - больше зарабатывайте
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:00
Цитрин написав:Джон
только монарха не хватало ко всему прочему, для полного алеса...
safonovstanislav написав:
Во всех странах, фактические минимальные зарплаты привязаны к минимальной стоимости жизни. Это никак не изменить. Всегда будут люди, готовые работать за минимальные для выживания деньги
Интересно, а сколько Вы сможете прожить на 6000 грн при нынешней коммуналке и ценах? Отопление после повышения наверно тысяч на 5 потянет, плюс 600 грн за электричество по 3.50. 200 грн за воду и канализацию. 200 грн квартплата.
Хватит вам того что останется на еду месяц прожить?
6000 - это сумма от которой считаются налоги. К фактическим зарплатам она не имеет никакого отношения. В сёлах даже меньше получают, т. к. там стоимость жизни значительно ниже. В крупных городах с 6000 в месяц будут даже бомжи-алкоголики смеяться.
Основная строка затрат - это аренда жилья, которая может сразу отъедать до 50% зарплаты.
Люди с собственным жильём в городе не будет работать за минималку. Это гривневые миллионеры.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:33
safonovstanislav написав: Джон написав: safonovstanislav написав:
20 000 грн/месяц.
дайте ссылку на вакансию где уборщица на руки 20 000 получает при работе 8/5...
В вакансиях - хотелки работодателей, за которые никого они не наймут. Я пишу о реальных зарплатах, которые приходится платить знакомым своему домашнему персоналу и офисным убрщицам. Реальные затраты там ещё выше, т. к. периодические бонусы, подарки на праздники и т. д.
Я вже собі уявив, як ті прибиральниці відчиняють з ноги двері, та вимагають бонуси та подарунки, а ваші знайомі тремтять і платять їм по 20к на руки...
Але ж вони реально лохи
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