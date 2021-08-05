В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть...

Джон написав:

Faceless написав: но пассажиры вполне могут оплатить в разы более дорогой проезд, в котором заложены бОльшие ЗП водителей, и более дорогие товары но пассажиры вполне могут оплатить в разы более дорогой проезд, в котором заложены бОльшие ЗП водителей, и более дорогие товары

а зачем нужен более дорогой проезд? При более дешевом проезде остается больше денег у пассажира на другие покупки. Тот же водитель трамвая иногда и пассажиром бывает и тоже экономит на проезде, впрочем как и его родственники дети например.. И по факту при той же зарплате у водителя больше денег в кармане остается..и так во всем.. Ведь слесарю "дяде Васе" что бы повысить уровень жизни можно или поднять доход или уменьшить расходы.. коммуналку например, цены на продукты..Вопрос даже не в этом.. вопрос в эквиваленте.. при почти одинаковых коммуналке/продуктах и пр.. при аналогичных обьемах работы.. з/п в Украине в + и более раз ниже чем в Польше...это факт. Может притчина еще дифференциации зарплат?Судья в Польше где то 70 000 грн, судья в Украине более 120 000+ .. и так во всем.. зарплата у высших функционеров неоправданно высокие а на зарплату скажем так рядовому составу денег уже не)).