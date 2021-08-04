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В Україні долар подолає
позначку в 30 гривень - прогноз

В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:23

В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Юрій Шоломицький.

Дивися повний текст В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:24

Угадывать курс доллара в Украине - неблагодарное занятие. Может быть и 30-ть, а может стать и 25-ть, а вероятнее - больше 30-и.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:59

від 25 до 30 в залежності від погоди, настрою людей та пори року :)
Rainbow
 
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