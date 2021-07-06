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Витрати на керівництво
ПриватБанку зросли втричі

Витрати на керівництво ПриватБанку зросли втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:10

Витрати на керівництво ПриватБанку зросли втричі

Пропонуємо до обговорення:
В I півріччі витрати на топменеджмент ПриватБанку зросли в 3,3 рази.

Дивися повний текст Витрати на керівництво ПриватБанку зросли втричі.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 06:10

Особенности украинской национализации.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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