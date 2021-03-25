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Голові Харківської облради
оголосили підозру в отриманні...

Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:03

Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні...

Пропонуємо до обговорення:
Главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну вручили підозру. Йому інкримінують отримання хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Дивися повний текст Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабара.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 07:03

До речі він є головою Харківського осередку "слуг" народу.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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