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У Києві оголосили підозру
ексректору університету, який...

У Києві оголосили підозру ексректору університету, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:57

У Києві оголосили підозру ексректору університету, який...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому ректору столичного університету, який незаконно нарахував собі премії на 1,3 млн грн.

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У Києві оголосили підозру ексректору університету, який нарахував собі премій на ₴1,3 мільйона
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:57

Треба вказувати прізвища. А так - це пустопорожнє базікання!
vchupr1246
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:33

Re: У Києві оголосили підозру ексректору університету, який.

Також не зрозуміло, що означає - давав вказівки?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:59

Якщо оподаткування буде 30%, це дуже круто
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:02

Re: У Києві оголосили підозру ексректору університету, який.

Когда уже закончится это безумство с премиями? Зарубить на корню законом и все дела.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:34

Re: У Києві оголосили підозру ексректору університету, який.

Преміювання керівників держпідприємств - іноді недостатньо врегульоване питання. Можливо, це навмисно, щоб будь якої миті взяти людину на гачок
Investor_K
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