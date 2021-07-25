|
|
Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головсанлікаря в ефірі "Українського радіо".
Дивися повний текст Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94821
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:03
А границу с Индией закрыли из штамма "Дельта"?
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему