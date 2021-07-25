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Чи готуються вводити новий
локдаун — відповідь МОЗ

Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:03

Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головсанлікаря в ефірі "Українського радіо".

Дивися повний текст Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:03

А границу с Индией закрыли из штамма "Дельта"?
asdasd
 
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