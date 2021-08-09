Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головсанлікаря в ефірі "Українського радіо".
Дивися повний текст Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:03
Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:44
уже сколько лет у нас карантин.а мы не знаем сколько и какое состояние населения по отношению короновирусного заболевания.-смертность это итог заболевания.а не факт сколько у нас еще больных и относительно здорового населения.и что нужно по сути решать
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