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Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Тепер для такої категорії працездатних громадян обов'язковим буде сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Дивися повний текст Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:08
Не "болеет на сахарный диабет", а "болеет сахарным диабетом".
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