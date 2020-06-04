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Для деяких українців змінили
умови нарахування та сплати ЄСВ

Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:08

Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Тепер для такої категорії працездатних громадян обов'язковим буде сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Дивися повний текст Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ.
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