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Киянам проведуть перерахунок за опалення місць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет (АМКУ) зобов'язав комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провести перерахунок вартості опалення місць загального користування в житлових будинках.
Дивися повний текст Киянам проведуть перерахунок за опалення місць загального користування в житлових будинках
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:04
Це взагалі нормально заднім числом щось міняти? Не кажучи вже про те, що Н А К А З
31.10.2006 N 359 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 315 ( z1502-18 ) від 22.11.2018
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:19
Ха, і згідно цього перерахунку намалювались борги у 99% споживачів.
Доречі ці борги вже у особистих кабінетах.
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lov2108
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:17
А хрен вам не мясо? Дулю получите, а не оплату!
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pedrozutita62
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:41
Насчитали из воздуха 6400 грн., к бороться с данным произволом ?
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pavelp
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