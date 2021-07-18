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Nissan Leaf подешевшав і став найдоступнішим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:19
Пропонуємо до обговорення:
За даними видання Electrek, вартість самої доступної комплектації Nissan Leaf 2022 модельного року буде стартувати з позначки $ 27 400, що робить його найдешевшим електромобілем для масового ринку, доступним в США. Для жителів Північної Америки транспортний засіб виглядає ще більш привабливим, якщо врахувати, що держава субсидує покупку Leaf на суму $ 7 500.
Дивися повний текст Nissan Leaf подешевшав і став найдоступнішим електромобілем у США
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 06:20
потужністю 62 кВт·год
Я щось пропустив і потужність вже вимірюється в одиницях енергії?
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