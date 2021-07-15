Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг. Зміни торкнуться соціально вразливих категорій громадян України.
Дивися повний текст Українці більше не платитимуть консульський збір.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:23
Українці більше не платитимуть консульський збір
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Дивися повний текст Українці більше не платитимуть консульський збір.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:23
Діти сироти, діти без батьківського піклування...як такі категорії населення можуть опинитись в такій ситуації щоб мати потребу в консульських послугах?
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