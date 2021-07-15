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Українці більше не
платитимуть консульський збір

Українці більше не платитимуть консульський збір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:23

Українці більше не платитимуть консульський збір

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо безкоштовного надання консульських послуг. Зміни торкнуться соціально вразливих категорій громадян України.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:23

Діти сироти, діти без батьківського піклування...як такі категорії населення можуть опинитись в такій ситуації щоб мати потребу в консульських послугах?
zebra3000
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