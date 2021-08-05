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Близько 300 тис. проблемних
єврономерів не можуть розмитнити

Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:48

Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Дивися повний текст Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:49

Їх буде все менше і менше, а потім хто не встиг, то поїде на металобрухт.
Rainbow
 
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