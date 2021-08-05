Про це повідомив юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.
Дивися повний текст Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:48
Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 300 тис. проблемних єврономерів не можуть розмитнити.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 12:49
Їх буде все менше і менше, а потім хто не встиг, то поїде на металобрухт.
|