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Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Фото з цього поїзда опублікували в Telegram-каналі Одеса.info.
Дивися повний текст Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу (фото вагонів)
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R2
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:57
А где столик и место для багажа?
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Angelo77
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