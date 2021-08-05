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Елітний поїзд «Київ — Одеса»
готовий до першого рейсу...

Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:03

Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу...

Пропонуємо до обговорення:
Фото з цього поїзда опублікували в Telegram-каналі Одеса.info.

Дивися повний текст Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу (фото вагонів).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:57

А где столик и место для багажа?
Angelo77
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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