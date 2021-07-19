|
|
До 2 місяців за гривню – прорив на ринку МФО
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняний ринок мікрокредитування стрімко розвивається, а тому його топові гравці постійно вигадують привабливі пропозиції для клієнтів.
Дивися повний текст До 2 місяців за гривню – прорив на ринку МФО
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94841
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:44
Заганяють в кабалу, показали морквину і думають, що ми осли.
-
bobo
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 13.07.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор