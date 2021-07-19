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До 2 місяців за гривню
– прорив на ринку МФО

До 2 місяців за гривню – прорив на ринку МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:44

До 2 місяців за гривню – прорив на ринку МФО

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняний ринок мікрокредитування стрімко розвивається, а тому його топові гравці постійно вигадують привабливі пропозиції для клієнтів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 13:44

Заганяють в кабалу, показали морквину і думають, що ми осли.
bobo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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