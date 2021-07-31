В України буде свій проект у космічній галузі, який дозволить реалізувати космічний туризм.
Дивися повний текст До 2030 року в України буде можливість запускати туристів у космос - голова Держкосмосу.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:31
До 2030 року в України буде можливість запускати...
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Дивися повний текст До 2030 року в України буде можливість запускати туристів у космос - голова Держкосмосу.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:31
Еще один дурак из гиперлупа вылез. Вы дорогу не можете поремонтировать.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:45
Либідь запустить не могут, а туристов пожалуйста. Новый распил. И да, в космосе, типа, нет асфальта...
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