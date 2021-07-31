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До 2030 року в України буде
можливість запускати...

До 2030 року в України буде можливість запускати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:31

До 2030 року в України буде можливість запускати...

Пропонуємо до обговорення:
В України буде свій проект у космічній галузі, який дозволить реалізувати космічний туризм.

Дивися повний текст До 2030 року в України буде можливість запускати туристів у космос - голова Держкосмосу.
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Либідь запустить не могут, а туристов пожалуйста. Новый распил. И да, в космосе, типа, нет асфальта...
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