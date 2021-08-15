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Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
Пропонуємо до обговорення:
Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева розповіла, що відбувається з цінами на житло в Україн
Дивися повний текст Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це триватиме - прогноз від ексглави НБУ
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R2
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
Данная мадам лучше б еще уточнила, а кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь.
А еще лучше если б она приехала в Украину и пришла в гости к правоохранительным органам, а правоохранительные органы нашли в себе силы задать "пару неудобных вопросов".
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Alex2007
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:55
Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
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Ukrainian
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:27
Ukrainian написав: Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
Нагадайте будь-ласка що було з цінами в 2014-2015 роках? (6-7 років назад)
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BIGor
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Додано: Суб 07 сер, 2021 08:31
Ее так и не посадили?
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Додано: Нед 08 сер, 2021 12:34
BIGor написав: Ukrainian написав: Alex2007 написав:
кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь
Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
Нагадайте будь-ласка що було з цінами в 2014-2015 роках? (6-7 років назад)
Да тоже самое что будет в скором будущем. Глобальные кризисы никто не отменял, тем более в Украине. Осень-зима все покажет.
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p_a_l
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:16
Запуск Северного потока - 2, покажет реальный курс валют=)
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Феодал
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:36
цыплят по осени считают
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Додано: Сер 18 сер, 2021 10:57
ітіть-колотіть, а чого ця ш м а р а щось комментує? А фінанси це постять?
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change_pm
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Вів 17 сер, 2021 08:18
BIGor
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