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Який ПДФО потрібно
сплатити з дивідендів

Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 11:32

Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів

Пропонуємо до обговорення:
Про оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб.

Дивися повний текст Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 11:33

Пора вводити 18 плюс 1.5, як в для інших прибутків платників ПДФО
bobo
 
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