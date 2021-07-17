Про оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб.
Дивися повний текст Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 11:32
Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який ПДФО потрібно сплатити з дивідендів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|