RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як іноземцю успадкувати
нерухомість в Україні

Як іноземцю успадкувати нерухомість в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 12:20

Як іноземцю успадкувати нерухомість в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Успадкувати нерухомість в Україні іноземець може у два способи: згідно із законом або відповідно до заповіту.

Дивися повний текст Як іноземцю успадкувати нерухомість в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94862
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 06 сер, 2021 13:30
29 2304
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 13:27
Investor_K
Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022... 1, 2
R2 » Суб 07 сер, 2021 10:27
12 432
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 13:21
Investor_K
В Україні майже 15% населення не вистачає грошей навіть... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 04 сер, 2021 20:14
62 4378
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 12:30
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.