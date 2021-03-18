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Мінус шість нулів: Венесуела
запроваджує цифрову валюту

Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:12

Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту

Пропонуємо до обговорення:
Венесуела видалить шість нулів зі свого болівару в черговій спробі врятувати національну валюту, яка була зруйнована одним із найдовших епізодів гіперінфляції в історії.

Дивися повний текст Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:12

Як ти той болівар не назви - все одно будеш потім креслити нулі
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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