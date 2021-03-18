Венесуела видалить шість нулів зі свого болівару в черговій спробі врятувати національну валюту, яка була зруйнована одним із найдовших епізодів гіперінфляції в історії.
Дивися повний текст Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 16:12
Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту
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Дивися повний текст Мінус шість нулів: Венесуела запроваджує цифрову валюту.
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