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Зарплати зростають удвічі
швидше, ніж ціни - міністр...

Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 17:17

Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Любченко заявляє, що зарплати в Україні зростають удвічі швидше, ніж споживчі ціни.

Дивися повний текст Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 18:00

Re: Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр...

У него?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 18:24

Растут : У Главы Нафтогаза, членов наблюдательных советов ... .
zloy_ukr
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