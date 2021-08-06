Любченко заявляє, що зарплати в Україні зростають удвічі швидше, ніж споживчі ціни.
Дивися повний текст Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр економіки.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 17:17
Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр економіки.
Додано: Суб 07 сер, 2021 18:00
Re: Зарплати зростають удвічі швидше, ніж ціни - міністр...
У него?
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