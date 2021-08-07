В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%.
Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50
Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50
Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...
Додано: Нед 08 сер, 2021 08:32
Re: Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як..
Есть разные формулы расчета...
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:23
Рассказывали же уже: усредняют с телевизорами и холодильниками. Они импортные, а валютный курс не особенно меняется, поэтому у них инфляция 1-2%. А что 90% людей при опросе себя определяют в категорию "холодильник купить не можем" - это уже мелочи.
Додано: Пон 09 сер, 2021 07:26
Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса. По городу даже не в час пик проехать трудновато. все на машынах и почемуто не на дедовых жыгулях. И бензин по 30грн никого не смущает.
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:41
А что за город? Это в Украине?
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:01
Нет, Вы не понимаете менталитет местный!
Поясню.
Если что-то дорожает, мы следуем тренду и повышаем цены на свою продукцию, свои услуги.
Почему стоимость часа репетитора поднялась почти в два раза?
Очень просто! Подсолнечное масло подорожало!
В результате, репетиторы(а это фактически сами же Учителя, т.к. человека со стороны не возьмут, оценки ставит учитель), как ездили на своих авто, так и ездят!
Да хоть по 100 грн им литр бензина сделай!
Результат - в другом!
Многие простые ученики, притом не глупые, не смогут нанять репетитора и скорее всего, не пройдут по результатам ЕГЭ в ВУЗ-ы!
То есть, страна - теряет Потенциал, т.к. именно от качества будущих специалистов, зависит Будущеее страны.
И так, во всём!
Честный доктор, который не берёт взятки - не сможет "рассекать" по городу на авто на зарплату!
А тот, кто отказывается оперировать без "дополнительных взносов" маленькую девочку, будет с улыбкой кататься на новом BMW! Правда, девочка помрёт, возможно, но Кому она нужна?
Это Капитализм!
Тут, Вы правы!
Дикий капитализм, как на Западе в 19-м веке.
Хочешь выжить? Забери у другого добычу!
Поднимают цены на товары и услуги?
Тоже поднимай!
Будь жестоким и безжалостным!
Помни, либо ты, либо тебя!
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:01
Да хоть Черкассы, хоть Винница - машин последние годы стало немеряно, появилось невиданное доселе для таких городков понятие как пробки
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