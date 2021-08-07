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Шмигаль назвав умову для
підвищення пенсій українців удвічі

Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 18:01

Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що пенсії українців виростуть в два рази в разі впровадження накопичувальної пенсійної системи, заявив глава Кабміну на засіданні уряду.

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