Про це "нагадує" Мінюст.
Дивися повний текст Що робити, коли знайшов загублену річ.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49
Що робити, коли знайшов загублену річ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, коли знайшов загублену річ.
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49
Если человек не помнит где оставил вещь ( автомобиль) по пьянке и заявил о краже а другой нашел тогда как с вознаграждением до 20% ?
Додано: Нед 08 сер, 2021 22:11
Что делать, когда нашел потерянную вещь - в первую очередь, оценить ее стоимость. Стоит ли париться?
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