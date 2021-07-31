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Що робити, коли
знайшов загублену річ

Що робити, коли знайшов загублену річ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49

Що робити, коли знайшов загублену річ

Пропонуємо до обговорення:
Про це "нагадує" Мінюст.

Дивися повний текст Що робити, коли знайшов загублену річ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49

Если человек не помнит где оставил вещь ( автомобиль) по пьянке и заявил о краже а другой нашел тогда как с вознаграждением до 20% ?
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:11

Что делать, когда нашел потерянную вещь - в первую очередь, оценить ее стоимость. Стоит ли париться?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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