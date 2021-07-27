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Епоха дешевого газу
закінчилася - Bloomberg

Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27

Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Закінчилася епоха, коли природний газ був дешевим. Як пише Bloomberg, попит на колись доступне паливо сильно перевищив пропозицію і привів до стрибка цін по всьому світу.

Дивися повний текст Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27

лента ру - хто б іще казочки поширював.
ті експерди в останні роки робили лише постфактумні прогнози на вчора.
а що буде завтра?...
мабуть пенсії за шморгалем вдвічі зростуть. наш експерд!
igorbuda52
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