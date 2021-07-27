Закінчилася епоха, коли природний газ був дешевим. Як пише Bloomberg, попит на колись доступне паливо сильно перевищив пропозицію і привів до стрибка цін по всьому світу.
Дивися повний текст Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27
Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg
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Дивися повний текст Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg.
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27
лента ру - хто б іще казочки поширював.
ті експерди в останні роки робили лише постфактумні прогнози на вчора.
а що буде завтра?...
мабуть пенсії за шморгалем вдвічі зростуть. наш експерд!
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