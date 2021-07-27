Закінчилася епоха, коли природний газ був дешевим. Як пише Bloomberg, попит на колись доступне паливо сильно перевищив пропозицію і привів до стрибка цін по всьому світу.
Дивися повний текст Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27
Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg
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Дивися повний текст Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg.
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:27
лента ру - хто б іще казочки поширював.
ті експерди в останні роки робили лише постфактумні прогнози на вчора.
а що буде завтра?...
мабуть пенсії за шморгалем вдвічі зростуть. наш експерд!
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:40
Газпромовские мантры. Цену на газ повышают для того стобы он не гробил своей дешевизной переход на зеленую энергетику и водород.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:25
Скрепы мешают погуглить?
The Era of Cheap Natural Gas Ends as Prices Surge by 1,000%
А узнать страну, которую тролит Bloomberg тоже?
Подскажу, нынешняя рыночная цена в $550 - это наши 50 до 2020 года плюс 1000%
Но можно, конечно, и дальше мріяти))
Додано: Пон 09 сер, 2021 20:06
Особенно сильно это ударит по бедным странам вроде Пакистана и Бангладеш
По моему у одной из бедных стран имеется ядрена бомба.
В каком веке Пакистан был бедной страной?
Додано: Пон 09 сер, 2021 21:23
А коли це Пакистан був багатою країною? ВВП на душу населення - трохи більше $5.000, відразу після Нігерії і Венесуели. А на рахунок ЯБ, то в Північної Кореї вона теж є, і що?
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