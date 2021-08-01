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Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
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Додано: Пон 09 сер, 2021 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про оподаткування доходів від криптовалюта буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.
Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків
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R2
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Додано: Пон 09 сер, 2021 12:40
Почему 5 % и почему "хочет" ?
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Igorten
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Додано: Пон 09 сер, 2021 12:46
Так и сейчас надо платить, только по полной 18% - это обычный подоходный налог. Только никто не платит :). А вот теперь хотят налог уменьшить на заработок с крипты до 5%. Но будут ли его платить?... ;)
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Ferox
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Додано: Пон 09 сер, 2021 15:45
Ferox написав:
Так и сейчас надо платить, только по полной 18% - это обычный подоходный налог. Только никто не платит
. А вот теперь хотят налог уменьшить на заработок с крипты до 5%. Но будут ли его платить?...
Одно могу сказать, что Минцифры занимается явно не своим делом.
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Igorten
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Додано: Вів 10 сер, 2021 08:03
Вы там совсем ахренели,всё обложили налогами и ещё к крипте какое-то отношение,что вы предложили к этому?
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ekravchenko18
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Додано: Вів 10 сер, 2021 10:37
ekravchenko18 написав:
Вы там совсем ахренели,всё обложили налогами и ещё к крипте какое-то отношение,что вы предложили к этому?
К крипте то они никак, а вот за 5% от продажи вы еще их целовать должны, подоходный однако
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Igorten
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38
Igorten плюс сейчас 18% от всей суммы дохода. А 5% предлагается от разницы от цены покупки и продажи, с зачетом убытков. Так что молитесь, чтобы приняли. В какой стране вы можете платить 5% от разницы цены за то, чтобы легализировать доход от крипты?
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andretar
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:55
по логике вещей, если при операциях с криптой я ушёл в "минус", то государство в лице Минцифры или налоговой мне должно компенсировать 5% от суммы? )))
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dralex75
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:57
dralex75 написав:
по логике вещей, если при операциях с криптой я ушёл в "минус", то государство в лице Минцифры или налоговой мне должно компенсировать 5% от суммы? )))
Не впадайте в детство.
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Igorten
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Додано: Вів 10 сер, 2021 12:02
asurovv960 написав:
Уже и сюда свой вонючий нос крахоборы всунули. А что такое биткойн что с него нужно платить налоги? Пускай лучше чиновники платят налоги за то что свой честь и совесть продают за большие деньги. К тому же как ето будет регулироваться? Типо кто вышел в убыток тому государство еще будет доплачивать?
Еще один
Аки кролики, размножаются. В биткоинах понимают а вот по налогам 2 + 2 не сложат.
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Igorten
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