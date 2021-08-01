Законопроект про оподаткування доходів від криптовалюта буде поданий до Верховної Ради у вересні цього року.
Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 12:39
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати доходи криптовалютчиків.
Додано: Пон 09 сер, 2021 12:46
Так и сейчас надо платить, только по полной 18% - это обычный подоходный налог. Только никто не платит :). А вот теперь хотят налог уменьшить на заработок с крипты до 5%. Но будут ли его платить?... ;)
Додано: Пон 09 сер, 2021 15:45
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:03
Вы там совсем ахренели,всё обложили налогами и ещё к крипте какое-то отношение,что вы предложили к этому?
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:37
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38
Igorten плюс сейчас 18% от всей суммы дохода. А 5% предлагается от разницы от цены покупки и продажи, с зачетом убытков. Так что молитесь, чтобы приняли. В какой стране вы можете платить 5% от разницы цены за то, чтобы легализировать доход от крипты?
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:55
Re: Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
по логике вещей, если при операциях с криптой я ушёл в "минус", то государство в лице Минцифры или налоговой мне должно компенсировать 5% от суммы? )))
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:57
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:02
Еще один Аки кролики, размножаются. В биткоинах понимают а вот по налогам 2 + 2 не сложат.
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