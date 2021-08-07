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В Одесі заблокували конвертцентр,
який «відмивав» гроші...

В Одесі заблокували конвертцентр, який «відмивав» гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:48

В Одесі заблокували конвертцентр, який «відмивав» гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Дивися повний текст В Одесі заблокували конвертцентр, який «відмивав» гроші 10 років.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:48

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