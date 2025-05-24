RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Підвищення зарплат
вчителям — це не вирішення...

Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:19

Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення...

Пропонуємо до обговорення:
План підвищення зарплат вчителів на 50% у проєкті бюджету-2026 — позитивний крок, але цього недостатньо.

Дивися повний текст
Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення проблеми, — Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує...
R2 » Сер 17 вер, 2025 05:12
2 412
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 11:06
Faceless
Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні:...
R2 » Пон 01 вер, 2025 14:57
1 260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 вер, 2025 14:57
moveton
Вчителям збільшать доплату з 1 вересня
R2 » Суб 24 тра, 2025 17:18
2 847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 тра, 2025 16:21
2XL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6753)
01.10.2025 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.