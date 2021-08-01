Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...

Додано: Пон 09 сер, 2021 17:04

используя нарратив "все что на блокчейне со временем дорожает" наши впопулисты, выдавая е-гривни, первое время немного поумерят назревший народный гнев граждан, которые не в теме блокчейнов.Правда, е-гривни никакого отношения к крипте и к дорожанию естественно не имеют, но кто там будет разбираться среди пенсионеров, некоторые из которых, к сожалению, еще карточки не осилили самостоятельно. Пока им не разжуют и сами не поймут - что между е-гривнями и обычными безналичными гривнями на карте разницы внешне по-большому счету никакой.Еще какой-нибудь Арахамия вместе с Корниенками будут как обычно хайповать по этому поводу - "мы создали Дию, мы ввели валюту на блокчейне, мы ввели онлайн-голосование на выборах (пока только в планах)". Благодаря этим и всяким Украинам24 этот впопулизм еще работает.Но эта хайповая технология "Вы идите голосуйте за зе, а ваши е-гривны повторят историю биткоина и обязательно подорожают х100000, блокчейн он не дает сбоя" на выборах 2024 года может сработать на зеленую командуА кто у нас выборы ходит всегда - в основном пенсионеры. Вот им и можно втирать что угодно. (а те кто будет голосовать онлайн, если успеют внедрить - тем видосики подготовят отдельно)