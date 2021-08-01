RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидії на блокчейні. У
Мінцифри придумали новий вид...

Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44

Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...

Пропонуємо до обговорення:
Е-гривня, яку створює Нацбанк, – може використовуватися для забезпечення цільових соціальних виплат.

Дивися повний текст Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид контролю за соцвиплатами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94886
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44

Представляю, как обрадуются пенсионеры, получившие субсидию в е-гривнах. Они и банковские карточки-то ещё не все освоили.
Всем коммунальным организациям и магазинам, желающим принять эти целевые пособия, тоже радость у себя организовывать их приём и последующую конвертацию в более употребимые деньги. Главное, не скучно!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:51

  moveton написав:Представляю, как обрадуются пенсионеры, получившие субсидию в е-гривнах. Они и банковские карточки-то ещё не все освоили.
Всем коммунальным организациям и магазинам, желающим принять эти целевые пособия, тоже радость у себя организовывать их приём и последующую конвертацию в более употребимые деньги. Главное, не скучно!

Ну, с купонами же как-то справились -- и тут победют. А желающих приобщиться к гос-кормушке точно найдется -- и такая мелочь их вряд ли остановит...
_hunter
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:04

Re: Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...

используя нарратив "все что на блокчейне со временем дорожает" наши впопулисты, выдавая е-гривни, первое время немного поумерят назревший народный гнев граждан, которые не в теме блокчейнов.

Правда, е-гривни никакого отношения к крипте и к дорожанию естественно не имеют, но кто там будет разбираться среди пенсионеров, некоторые из которых, к сожалению, еще карточки не осилили самостоятельно. Пока им не разжуют и сами не поймут - что между е-гривнями и обычными безналичными гривнями на карте разницы внешне по-большому счету никакой.


Еще какой-нибудь Арахамия вместе с Корниенками будут как обычно хайповать по этому поводу - "мы создали Дию, мы ввели валюту на блокчейне, мы ввели онлайн-голосование на выборах (пока только в планах)". Благодаря этим и всяким Украинам24 этот впопулизм еще работает.

Но эта хайповая технология "Вы идите голосуйте за зе, а ваши е-гривны повторят историю биткоина и обязательно подорожают х100000, блокчейн он не дает сбоя" на выборах 2024 года может сработать на зеленую команду :lol: :lol: А кто у нас выборы ходит всегда - в основном пенсионеры. Вот им и можно втирать что угодно. (а те кто будет голосовать онлайн, если успеют внедрить - тем видосики подготовят отдельно)
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3089
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
R2 » Пон 09 сер, 2021 12:39
3 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 15:45
Igorten
Чи готуються вводити новий локдаун — відповідь МОЗ
R2 » Чет 05 сер, 2021 14:03
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 14:03
asdasd
Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...
R2 » Нед 01 сер, 2021 20:38
4 222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 12:03
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96661)
09.08.2021 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.