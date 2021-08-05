Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
BIGor написав:Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников. А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...
В смысле "ничего не решают"? -- плати НДФЛ с черного нала -- и спи спокойно. Больше ничего решать от пэрэсичного не требуется.
Ну снова ты за свое, так ты и ничего не понял.
Ну так вернись в прошлую тему -- объясни А то как чиновники на откатах по две ЗП "мутят" -- сразу начинается "ко-ко-ко -- воруют!!! -- расстрелять, как в Китае!!!", а как те же две ЗПшки "зачморенный трудяга" (тм) героически нычкует от вражеского государства (тоже тм) -- так сразу чуть ли не на руках этого клевого пацана носить нужно...
P.S. Ну а для того, чтоп у пэрэсичного голова не болела -- "если я заплачу все налоги со своей ЗП -- я стану неконкурентным на рынке труда -- и мне придется уволиться" -- мудрое государство и решило _вообще всех_ нычкунов заставить платить налоги с черного нала: в этом случае ЗП останется вполне конкурентной на рынке труда -- и пэрэсичному увольняться не придется.
Интересненнько получается! Человек с 1985 года пахал, честно платил налоги и покупал валюту для сбережения своих заработков от инфляции, теперь должен за это заплатить 5 %, что бы его не доставали налоговики. А если не заплатишь 5% то это не законно ты ими будешь пользоваться... Бред какой то.
sersilver написав:Интересненнько получается! Человек с 1985 года пахал, честно платил налоги и покупал валюту для сбережения своих заработков от инфляции, теперь должен за это заплатить 5 %, что бы его не доставали налоговики. А если не заплатишь 5% то это не законно ты ими будешь пользоваться... Бред какой то.
Если честно пахал и честно платил налоги -- ничего платить не нужно: там белого дохода на 10-ти кратный девал хватит. Но для успокоения совести по-поводу "курсовой разницы" можно отправить официальный запрос в налоговую: является ли это доходом.
у меня мысли, что как бы расчет на то, что большинство не пойдет изучать бух. учет и налоговые тонкости, а значит можно будет это большинство нагреть... нужно только подогнать под это законодательную базу, что собственно и делается )
Лохи обрали Зеленського царем бо знали що він завжди мухлював з податками Квартала-95, допомагав Коломойському виводити гроші з Привату. Сподівалися що він свій пацан, тож не буде щемити таких само пройдисвітів.
Але він же ж НєЛох. Тому буде драти сім шкур з мудрого наріда....
_hunter написав:Ну так вернись в прошлую тему -- объясни А то как чиновники на откатах по две ЗП "мутят" -- сразу начинается "ко-ко-ко -- воруют!!! -- расстрелять, как в Китае!!!", а как те же две ЗПшки "зачморенный трудяга" (тм) героически нычкует от вражеского государства (тоже тм) -- так сразу чуть ли не на руках этого клевого пацана носить нужно...
P.S. Ну а для того, чтоп у пэрэсичного голова не болела -- "если я заплачу все налоги со своей ЗП -- я стану неконкурентным на рынке труда -- и мне придется уволиться" -- мудрое государство и решило _вообще всех_ нычкунов заставить платить налоги с черного нала: в этом случае ЗП останется вполне конкурентной на рынке труда -- и пэрэсичному увольняться не придется.
Бредишь, повторяю для особо одаренных - работник не должен платить налоги за работодателя.
_hunter написав:Ну так вернись в прошлую тему -- объясни А то как чиновники на откатах по две ЗП "мутят" -- сразу начинается "ко-ко-ко -- воруют!!! -- расстрелять, как в Китае!!!", а как те же две ЗПшки "зачморенный трудяга" (тм) героически нычкует от вражеского государства (тоже тм) -- так сразу чуть ли не на руках этого клевого пацана носить нужно...
P.S. Ну а для того, чтоп у пэрэсичного голова не болела -- "если я заплачу все налоги со своей ЗП -- я стану неконкурентным на рынке труда -- и мне придется уволиться" -- мудрое государство и решило _вообще всех_ нычкунов заставить платить налоги с черного нала: в этом случае ЗП останется вполне конкурентной на рынке труда -- и пэрэсичному увольняться не придется.
Бредишь, повторяю для особо одаренных - работник не должен платить налоги за работодателя.
Бредишь, повторяю для особо одаренных - работник обязан задекларировать любой черный доход. От недобросовесного работодателя этот доход поступил или от какой другой деятельности: с этим налоговая отдельно разбираться будет. Не хочешь заморачиваться с уплатой налогов? -- проси у работодателя заниматься этим самостоятельно: ни один работодатель не откажется повысить ЗП на своем предприятии в глазах налоговой.
BIGor написав:работник не должен платить налоги за работодателя[/b].
Правильно. Получил прибыль, неважно какую и где, заплати добровольно налоги. Но, чего то не хотят работники платить. Нашел на асфальте пачку с деньгами, заплати и отслюнявь. Или асфальт должен налоги заплатить?