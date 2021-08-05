Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

Додано: Вів 10 сер, 2021 09:11

BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав: Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.

А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой... Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...

В смысле "ничего не решают"? -- плати НДФЛ с черного нала -- и спи спокойно. Больше ничего решать от пэрэсичного не требуется. В смысле "ничего не решают"? -- плати НДФЛ с черного нала -- и спи спокойно. Больше ничего решать от пэрэсичного не требуется.

Ну снова ты за свое, так ты и ничего не понял. Ну снова ты за свое, так ты и ничего не понял.

Ну так вернись в прошлую тему -- объясниА то как чиновники на откатах по две ЗП "мутят" -- сразу начинается "ко-ко-ко -- воруют!!! -- расстрелять, как в Китае!!!", а как те же две ЗПшки "зачморенный трудяга" (тм) героически нычкует от вражеского государства (тоже тм) -- так сразу чуть ли не на руках этого клевого пацана носить нужно...P.S.Ну а для того, чтоп у пэрэсичного голова не болела -- "если я заплачу все налоги со своей ЗП -- я стану неконкурентным на рынке труда -- и мне придется уволиться" -- мудрое государство и решило _вообще всех_ нычкунов заставить платить налоги с черного нала: в этом случае ЗП останется вполне конкурентной на рынке труда -- и пэрэсичному увольняться не придется.