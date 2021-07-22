Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву про звільнення від цих обов'язків.
Дивися повний текст Голова Укрзалізниці пішов у відставку.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:51
Голова Укрзалізниці пішов у відставку
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Дивися повний текст Голова Укрзалізниці пішов у відставку.
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