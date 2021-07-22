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Голова Укрзалізниці
пішов у відставку

Голова Укрзалізниці пішов у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:51

Голова Укрзалізниці пішов у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву про звільнення від цих обов'язків.

Дивися повний текст Голова Укрзалізниці пішов у відставку.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:51

Что все уже? Торба? Можно банкротить?
p_a_l
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