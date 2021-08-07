«Нафтогаз України" ввів новий тарифний план для побутових клієнтів - "Комфортний сезон".
Дивися повний текст «Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:13
«Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови.
Додано: Пон 09 сер, 2021 22:13
на аукціоні прдають лот на будь яку річ з стартової ціни а це обовязково привязує покупця бути готовим що інший гравець купить лот дорожчей стартова ціна підросте.це обовязкові платежі.хто влітку н приготування їжі використав 800 кубів за місяць.це нереальні вимоги по оплатій -зразу узаконять любу оплатуяку йому порахують.бо він не вложився в договорні умови по оплаті
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