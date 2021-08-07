«Нафтогаз України" ввів новий тарифний план для побутових клієнтів - "Комфортний сезон".
Дивися повний текст «Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 22:13
«Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови.
Додано: Пон 09 сер, 2021 22:13
на аукціоні прдають лот на будь яку річ з стартової ціни а це обовязково привязує покупця бути готовим що інший гравець купить лот дорожчей стартова ціна підросте.це обовязкові платежі.хто влітку н приготування їжі використав 800 кубів за місяць.це нереальні вимоги по оплатій -зразу узаконять любу оплатуяку йому порахують.бо він не вложився в договорні умови по оплаті
Додано: Пон 09 сер, 2021 23:13
То есть только газ для еды, воды и отопления по минимуму, для частного дома зимой обойдется в 1000 кубов = 8000 грн.
Без стоимости доставки. Весело!
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:53
Какие-то "левые" планы. У меня частный дом. Не маленький, но хорошо теплоизолирован. Газ идёт и на приготовление пищи, и на подогрев воды и, естественно, на отопление. Расход в год 2400 кубов. Температура в отопительный сезон в доме 21,5. Даже если разделить на 7 месяцев, получается 342 куба в месяц. О среднемесячном расходе за год вообще молчу. А тут бери и стабильно плати от 800 кубов каждый месяц.
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:24
Не стоит волноваться -- мудрый Нафтогаз подумал о своих клиентах:
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:03
Еще и без стоимости доставки. А с чего вы вы имеете право брать с меня за доставку по моим же трубам, если я платил за подключение (без учета работ и подводки в дом) $3000 за газ и $3200 за електроенергию? Ето в 10!!! раз больше чем в США и Европе. Вы бандиты.
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:17
О! -- год прошел, народ проснулся -- старую песню завел...
Подключение прямо к хабу (за пару сотен километров) было -- за такие-то ДЕНЬЖИЩЩИ? -- или метров 200 трубы к ближайшей магистрали кинули?
Если второе -- вот за доставку по тем магистралям деньги и берут...
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