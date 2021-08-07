«Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна...
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lazepkav написав:Какие-то "левые" планы. У меня частный дом. Не маленький, но хорошо теплоизолирован. Газ идёт и на приготовление пищи, и на подогрев воды и, естественно, на отопление. Расход в год 2400 кубов. Температура в отопительный сезон в доме 21,5. Даже если разделить на 7 месяцев, получается 342 куба в месяц. О среднемесячном расходе за год вообще молчу. А тут бери и стабильно плати от 800 кубов каждый месяц.
Не стоит волноваться -- мудрый Нафтогаз подумал о своих клиентах:
Необхідний об’єм газу розраховується відповідно до типу споживання, враховуючи історичні дані конкретного клієнта (якщо такі є).
Вы наверное перепутали, от 800 кубов имеется ввиду на период 7 месяцев !!!