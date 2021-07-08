RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Uber повідомили про
збільшення збитків

В Uber повідомили про збільшення збитків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:27

В Uber повідомили про збільшення збитків

Пропонуємо до обговорення:
У компанії Uber сповістили про збільшення збитків до $509 млн, бо в них бракує водіїв. Акції Uber подешевшали на 11,4%.

Дивися повний текст В Uber повідомили про збільшення збитків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94892
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:27

Дара это не женщина,а мужчина..и вы даёте устаревшие сведения.. в Убере уже почти достаточно водителей ,но компания продолжает грабить клиентов
roman_lukach_rl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tamagoch і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
50 мільярдів у бюджет: Марченко анонсував збільшення...
R2 » П'ят 16 лип, 2021 10:33
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 15:47
Scotch
В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
R2 » Чет 08 лип, 2021 21:24
2 527
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лип, 2021 11:52
sveneld83
КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу...
R2 » Сер 07 лип, 2021 07:17
3 422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 09:39
yevgenmuza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.