У компанії Uber сповістили про збільшення збитків до $509 млн, бо в них бракує водіїв. Акції Uber подешевшали на 11,4%.
Дивися повний текст В Uber повідомили про збільшення збитків.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:27
В Uber повідомили про збільшення збитків
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Дивися повний текст В Uber повідомили про збільшення збитків.
Додано: Вів 10 сер, 2021 09:27
Дара это не женщина,а мужчина..и вы даёте устаревшие сведения.. в Убере уже почти достаточно водителей ,но компания продолжает грабить клиентов
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