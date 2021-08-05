Нарахування за житлово-комунальні послуги в червні 2021 року склали 10,4 млрд грн
Дивися повний текст Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на третину.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:59
Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на третину.
Додано: Вів 10 сер, 2021 09:59
По содержанию - напоминает "татаро-монгольское иго", когда под видом ига грабят свои.
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:13
Кто писал? Платёжки за воду за июль пришли на 30-40% больше. Выросли тарифы+дополнительный платёж.
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