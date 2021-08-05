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Нарахування в платіжках за
комуналку за рік зросли на...

Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:59

Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на...

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування за житлово-комунальні послуги в червні 2021 року склали 10,4 млрд грн

Дивися повний текст Нарахування в платіжках за комуналку за рік зросли на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:59

По содержанию - напоминает "татаро-монгольское иго", когда под видом ига грабят свои.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:13

Кто писал? Платёжки за воду за июль пришли на 30-40% больше. Выросли тарифы+дополнительный платёж.
Коршун
 
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