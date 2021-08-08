Кабінет Міністрів України планує знизити ціну на електричну енергію для всіх категорій побутових споживачів на 24 копійки.
Дивися повний текст Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на електроенергію для населення — Буславець.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 15:10
Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...
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Дивися повний текст Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на електроенергію для населення — Буславець.
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