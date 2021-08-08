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Підвищення скасовується.
Кабмін знизить ціну на...

Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:10

Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України планує знизити ціну на електричну енергію для всіх категорій побутових споживачів на 24 копійки.

Дивися повний текст Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на електроенергію для населення — Буславець.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:10

Популізм - наше все
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:37

ну такого взагалі ніхто не очікував)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:00

А з нового року піднімуть на гривню .Дякуємо вже проходили.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:31

R2
а кто же будет ахметки платить за его зеленую енергию ?
и всю дешевую енергию атомную коломойского предприятия скупили
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:10

Ольга Буславец - экс-министр энергетики, поэтому то, что она говорит может быть с вероятностью 50:50, как с мамонтом - 50% что вы встретите его на улице и 50%, что не встретите.

Надо ждать сообщений от оффлиц и не радоваться раньше времени, тогда не так больно будет разочарование от несбывшегося.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:20

"НВ" опять опустили часть с анализом, выводами и прогнозами.... такие видимо стандарты журналистики.... а вот прямая речь источника весьма интересна, в корне убирает всю "радужность" этой новости
Tamagoch
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