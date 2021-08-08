Кабінет Міністрів України планує знизити ціну на електричну енергію для всіх категорій побутових споживачів на 24 копійки.
Дивися повний текст Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на електроенергію для населення — Буславець.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 15:10
Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на електроенергію для населення — Буславець.
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:31
R2
а кто же будет ахметки платить за его зеленую енергию ?
и всю дешевую енергию атомную коломойского предприятия скупили
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:10
Ольга Буславец - экс-министр энергетики, поэтому то, что она говорит может быть с вероятностью 50:50, как с мамонтом - 50% что вы встретите его на улице и 50%, что не встретите.
Надо ждать сообщений от оффлиц и не радоваться раньше времени, тогда не так больно будет разочарование от несбывшегося.
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:20
"НВ" опять опустили часть с анализом, выводами и прогнозами.... такие видимо стандарты журналистики.... а вот прямая речь источника весьма интересна, в корне убирает всю "радужность" этой новости
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:37
або просто тупий та злочинний популізм, або повне нерозуміння скільки дійсно має коштувати електроенергія
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10
Re: Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...
Дом без газа, только электричество. Плита с духовкой, холодильник, стиральная машина, чайник, свет в комнатах, это самый минимум. Дальше компьютер, кофеварка, посудомойка, мясорубка или комбайн... интересно, у кого до 100 кВт/час?
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