Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18
Hella написав:
Дом без газа, только электричество. Плита с духовкой, холодильник, стиральная машина, чайник, свет в комнатах, это самый минимум. Дальше компьютер, кофеварка, посудомойка, мясорубка или комбайн... интересно, у кого до 100 кВт/час?
У каждого второго (первого?) жителя хруща с магнитом на счетчике или с "переделанной" проводкой: тут недавно амвросий жаловался, что счетчик после замены начал учитывать и "утечки" на стояк отопления/воды
Ну и не забываем, что 100 -- это "социальная"/льготная граница: пенсионеры/малоимущие -- т.е. холодильник/радио/одна лампочка одновременно
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:57
Снизим для населения и увеличим для остальных, в итоге все равно будет платить население через произведенные товары, себестоимость которых увеличиться :-)
Чистой воды популизм!!!
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:41
От весь час тут читаю, що менше 100 кВт/год. - це "нищеброди" і т. п. Живемо в однокімнатній новій квартирі з газом удвох. Холодильник А++++. Все освітлення LED. Навіть коли на дистанційній роботі комп'ютер цілий день працює не виходимо за 100... А у звичайному режимі вдома зранку і після роботи. Якщо мабуть ввімкнути всі лампи, і ніколи не вимикати, може і буде більше.
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Oleksandr161
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:44
Забув додати, що є і пилососи і кавоварка і духовка і т.п. Немає посудомийки.
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Oleksandr161
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